Un ladro è rimasto ucciso mentre cercava di scappare dopo aver rubato in una villa ad Arezzo. Durante la fuga, si è infilzato su una barriera metallica usata per respingere i cinghiali, che si trovava in mezzo ai campi. È stato trovato senza vita con il sangue che gli usciva da una ferita profonda.

(Adnkronos) – E’ morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica anti cinghiali mentre tentava di fuggire al buio, nelle campagne di Arezzo. La vittima è un uomo non ancora identificato, sorpreso – secondo le prime ricostruzioni – insieme ad almeno due complici durante un furto in una villa nella zona di Gorello. L’allarme per il furto dell’abitazione è scattato alle ore 20.39 di venerdì 13 febbraio. In casa non c’era nessuno, ma alcuni parenti che vivono nelle vicinanze, allertati dal sistema di sicurezza, sono intervenuti immediatamente. I malviventi, vistisi scoperti, hanno abbandonato parte della refurtiva – argenteria e gioiell – e si sono dati alla fuga attraverso i campi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto in villa

Un ladro che tentava di svaligiare una villa a Policiano, nell’Aretino, ha perso la vita dissanguato durante la fuga.

Un ladro è morto dissanguato a Policiano, in provincia di Arezzo, dopo essere stato inseguito e messo in fuga dai proprietari di una villa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Arezzo, ladro muore dissanguato durante un furto in una villa: indagano i carabinieri; Arezzo, un ladro muore dissanguato durante un furto: si cercano i complici; Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. Si è ferito con la recinzione; Ladro muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia. Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in aria.

Ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto in villaE' morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica anti cinghiali mentre tentava di fuggire al buio, nelle campagne di Arezzo. La vittima è un uomo non ancora identificato, ... adnkronos.com

Arezzo, banda tenta un furto in una villa. Durante la fuga ladro si ferisce e muore dissanguatoÈ morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica anti cinghiali mentre tentava di fuggire al buio, nelle campagne ... iltempo.it

Rapina in villa, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione» facebook

Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio x.com