Nella mattinata del 16 aprile, i carabinieri di Oggiono hanno effettuato un arresto in flagranza nei confronti di un uomo di 36 anni, originario di Napoli. L’uomo è stato fermato mentre si trovava sul luogo di un episodio di truffa ai danni di una donna di 88 anni. Durante l’intervento, sono stati recuperati circa 10.000 euro in denaro contante e alcuni oggetti in oro, ritenuti provento del reato.

I carabinieri della stazione di Oggiono hanno arrestato in flagranza il 16 aprile un uomo di 36 anni, originario di Napoli, accusato di aver raggirato una donna di 88 anni. Il sospettato, colto mentre cercava di nascondersi in un locale pubblico vicino alla stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di 10mila euro in contanti e di una collezione di gioielli d’oro, tra cui orologi, collane, anelli, bracciali e orecchini, sottratti all’anziana con l’inganno. Il meccanismo della pressione psicologica e l’intervento tempestivo. L’operazione di polizia è stata innescata da diverse segnalazioni ricevute dal numero di emergenza 112, riguardanti telefonate sospette effettuate da presunti membri dell’Arma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oggiono, arrestato truffatore: rubati 10mila euro e oro a un’anziana

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