Fuga dopo il tamponamento a catena rintracciato un 17enne | era alla guida del furgone del padre

Dopo un tamponamento a catena che avrebbe potuto finire in tragedia, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il giovane alla guida del furgone. Si tratta di un 17enne che, dopo l'incidente, è scappato dal luogo dell'impatto. Il ragazzo stava guidando il veicolo del padre, senza patente e senza aver prestato soccorso alle persone coinvolte. La vicenda si è conclusa con la sua identificazione e l'apertura di un'indagine.

Le indagini della Polizia Locale hanno subito portato a identificare il mezzo che si era allontanato dal luogo dell'incidente: maxi multa in arrivo Un tamponamento a catena che poteva avere conseguenze ben più gravi si è trasformato in un caso di guida senza patente e omissione di soccorso da parte di un ragazzo di 17 anni. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana nelFaentino, intorno alle ore 18, in via Ravegnana, nei pressi del cavalcavia di Ronco. Qui, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione è intervenuta per i rilievi di un sinistro che ha coinvolto tre veicoli, un Fiat Ducato, una Fiat Panda e una Mercedes classe B.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

