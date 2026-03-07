Padre e figlio rubano mezza tonnellata di rame e tentano la fuga | la refurtiva destinata a un rivenditore della zona

Un padre e un figlio sono stati fermati dopo aver rubato più di 500 chili di rame da un’azienda a Ancona. La refurtiva era destinata a un rivenditore locale. La fuga dei due è durata poco e sono stati intercettati mentre viaggiavano lungo la Statale 16 nella zona sud della città. I due sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

ANCONA - Rubano oltre mezza tonnellata di rame da una struttura produttiva ma la fuga dura pochissimo e vengono intercettati lungo la Statale 16 nella zona sud. I tre ladri sono stati arrestati e ora dovranno rispondere di furto aggravato. Si tratta di un 66enne e di un 21enne calabresi, padre e figlio, e di un 41enne tunisino. A fermare il furgone è stata la Polizia Locale intervenuta dopo l’allerta lanciata dai carabinieri di Montemarciano. Nel mezzo gli agenti hanno trovato 540 chili di rame appena rubati poco prima. Durante il controllo sono stati trovati anche un coltello lungo 21 centimetri e una modica quantità di droga. Il materiale secondo gli accertamenti sarebbe stato rivenduto già in giornata a un rottamatore della zona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

