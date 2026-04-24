Negli ultimi giorni si sono verificati dei problemi nella gestione amministrativa, con alcuni funzionari che hanno lasciato l’incarico e il bilancio consuntivo che ha subito uno slittamento. L’opposizione ha commentato la situazione definendola “alla frutta”, mentre il sindaco ha risposto che si tratta di alcune criticità da risolvere. Questi eventi hanno creato tensioni all’interno dell’amministrazione locale.

La "fuga" dei funzionari e il "salto" del bilancio consuntivo, doppia patata bollente nelle mani del sindaco Antonio Fusè e dell’amministrazione. Cinque capi settore del Comune (le cosiddette "posizioni organizzative") hanno richiesto, con ragioni diverse, nulla osta di mobilità. E un non meglio precisato problema tecnico impedirà l’approvazione in aula entro il 30 aprile (data ultima) del bilancio consuntivo. Si provvederà, di intesa con la Prefettura, ad una approvazione preliminare in Giunta. E la minoranza attacca: "Amministrazione alla frutta". Il sindaco: "Situazione sotto controllo". Ma andiamo ai fatti. Sono cinque su sei i capi settore comunali che, nelle scorse settimane, hanno presentato istanza di nulla osta per mobilità verso altri comuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga di funzionari e bilancio slittato. L’opposizione: "Siete alla frutta". Il sindaco: "Solo alcune criticità"

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