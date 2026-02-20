Lanciano ha fatto passi indietro in 50 mesi di Paolini sindaco | il bilancio dell' opposizione

Filippo Paolini è al suo terzo mandato da sindaco di Lanciano, ma l’opposizione denuncia un peggioramento in vari settori. In cinque anni e mezzo, secondo loro, sono stati fatti passi indietro sulla sanità, la cultura e i trasporti. La mancanza di interventi concreti e di progetti innovativi si nota chiaramente nelle strade, nelle strutture pubbliche e nei servizi offerti ai cittadini. La valutazione negativa si concentra sui risultati di questa lunga amministrazione.

I consiglieri di minoranza a Lanciano fanno il punto su temi come sicurezza, cultura, sanità e opere pubbliche: "Il 2025 è stato un anno fermo per la città" "In questi 50 mesi dall'inizio del terzo mandato da sindaco di Filippo Paolini sono stati fatti passi indietro nei confronti di grandi temi: dalla sanità alla cultura, passando per i trasporti. Il 2025 ha rappresentato un anno fermo per Lanciano, dove le opere pubbliche non hanno compiuto passi significativi in avanti e dove da più parti si constata la rassegnazione della popolazione residente rispetto a dichiarazioni che non si sono concretizzate".