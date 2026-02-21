Pescara Bilancio a Rischio | Centrodestra in Fuga Opposizione Accusa

A Pescara, il centrodestra ha lasciato l’aula durante la seduta del consiglio comunale, lasciando il bilancio in sospeso. La causa è stata l’assenza di abbastanza consiglieri per raggiungere il numero legale. La decisione ha impedito di discutere e approvare il documento finanziario, che rappresenta un passaggio cruciale per la città. L’opposizione ha criticato questa scelta, che mette a rischio la gestione economica del Comune. La situazione resta incerta fino a nuove convocazioni.

Pescara al Bivio: Il Centrodestra Abbandona l’Aula, a Rischio il Bilancio Comunale. La seduta del consiglio comunale di Pescara, dedicata all’approvazione del bilancio, è stata rinviata a data da destinarsi a causa della mancanza del numero legale. L’opposizione denuncia un’azione concertata dei consiglieri di centrodestra, sollevando dubbi sulla tenuta della maggioranza e sulla leadership del sindaco Carlo Masci, in un momento in cui un recente sondaggio suggerirebbe un calo di consensi. La paralisi amministrativa rischia di compromettere l’erogazione di servizi essenziali e di rallentare lo sviluppo della città.🔗 Leggi su Ameve.eu L'opposizione attacca il centrodestra: "A vuoto l'assemblea della Nuova Pescara per un pasticcio, nuova seduta il 31 dicembre"A causa di un disguido organizzativo, l’assemblea costitutiva della Nuova Pescara è stata rinviata a nuova data, prevista per il 31 dicembre. Il centrodestra cerca l'accordo sul bilancio, ma senza il sindaco l'opposizione non tratta: "Venga in aula"Il centrodestra propone una moratoria per l’approvazione del bilancio, evidenziando le difficoltà legate alla prossima tornata elettorale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Espropri del Parco Nord e potenziale debito da 8 milioni, la proposta di Costantini per blindare il bilancio; Minori a rischio, incontro alla Provincia di Pescara; Serie B come B...allardini: l'allenatore torna in campo, è ufficiale; Il Consiglio di Spoltore torna a riunirsi il prossimo giovedì. Il centrodestra accusa l'opposizione per i conti in rosso del Comune di Andria - facebook.com facebook Una nuova analisi tossicologica condivisa da diversi paesi accusa il Cremlino di aver usato la sostanza per avvelenare il leader dell’opposizione russa. x.com