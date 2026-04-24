Un funzionario del ministero è stato sospeso dopo aver tentato di ottenere un passaporto falso a Salvo Castagna. La vicenda riguarda un tentativo di procurare documenti falsi per il soggetto coinvolto. La sospensione è stata decisa dalle autorità competenti mentre proseguono le indagini sul caso. La notizia riguarda esclusivamente le azioni intraprese nei confronti del funzionario coinvolto.

? Cosa sapere Funzionario del ministero sospeso per aver tentato di procurare un passaporto falso a Salvo Castagna.. L'imprenditore latitante dal carcere Pagliarelli è ricercato dalla squadra mobile di Palermo.. Un funzionario del ministero dell’Interno, sessantacinquenne, è stato sospeso per un anno dai suoi compiti dopo aver tentato di procurare un passaporto falso per favorire l’evasione di Salvo Castagna, imprenditore latitante noto anche per il suo passato nel settore musicale e comunicativo. L’ordinanza emessa dal Gip ha portato alla luce una rete di complicità che coinvolge la sfera pubblica e quella criminale. Il provvedimento impone al dipendente ministeriale di recarsi quotidianamente presso gli uffici della polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga di Castagna: sospeso il funzionario che tentò il falso passaporto

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