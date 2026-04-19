Aquila investito un dodicenne | arrestato il giovane che tentò la fuga

Nella serata di sabato 18 aprile, un dodicenne è stato investito da un’auto all’Aquila e trasportato in ospedale. L’automobilista coinvolto ha tentato di scappare, ma è stato successivamente arrestato. L’incidente si è verificato in una zona trafficata della città e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini. Al momento, si conoscono solo queste informazioni di base sull’accaduto.

Un dodicenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dopo essere stato travolto da un’auto nella serata di sabato 18 aprile all’Aquila. Il conducente del veicolo, un ventenne di nazionalità albanese, ha tentato di fuggire dal luogo dell’incidente cercando di occultare l’automobile in un parcheggio di un supermercato in periferia, ma è stato identificato e arrestato dai carabinieri. Dinamica dell’incidente in via delle Grazie. Il violento impatto si è verificato in via delle Grazie, nei pressi della basilica di San Bernardino, proprio mentre la zona era interessata dallo svolgimento di un concerto. Il minore, investito con forza, è stato sbalzato a terra dall’autovettura; la fuga del guidatore ha inoltre generato il rischio di colpire altre persone presenti nell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aquila, investito un dodicenne: arrestato il giovane che tentò la fuga Notizie correlate Medole: dodicenne investito in bici, l’elisoccorso salvaUn incidente stradale ha colpito questa mattina un dodicenne in bicicletta a Medole, nel comune di Mantova. Reggio: fuga in centro, giovane arrestato per nuova leggeUn giovane motociclista è stato arrestato a Reggio Calabria dopo una fuga pericolosa nel centro cittadino, in un episodio che segna l’applicazione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pirata della strada investe 12enne all’Aquila: fermato dopo la fuga; L’Aquila, centrosinistra attacca su personale e macchina comunale: Serve visione; Morto Alex Manninger, ex portiere di Juventus e Fiorentina, investito da un treno. Investe un dodicenne in centro e fugge: arrestato ventenne all’AquilaL'Aquila, dodicenne investito in centro e conducente in fuga: arrestato un ventenne dopo le indagini dei carabinieri. laquilablog.it Investe un 12enne e fugge, arrestatoIl pirata della strada è stato rintracciato dai Carabinieri. Il minore si trova in ospedale con diverse fratture ... rainews.it L’Aquila 1927 perde per 2 a 1 All’Anco Marzio di Ostia Lido. facebook L'Aquila: in calo la richiesta alberghiera x.com