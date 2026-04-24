Un incidente mortale si è verificato lungo via Serenissima, nel comune di Brescia, poco distante dal confine con Rezzato. La collisione ha coinvolto un'auto e una moto, causando il decesso di una persona. La strada, nota per essere stata teatro di altri incidenti gravi in passato, ha visto interventi delle forze dell'ordine per i rilievi del caso. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle cause della collisione.

Ancora un incidente mortale lungo le strade del bresciano. Il teatro dei fatti, questa volta, è via Serenissima a Brescia, poco distante dal confine con Rezzato, lungo una strada che nel passato è stata spesso teatro di sinistri, anche gravi e mortali. Erano circa le 17 quando lo scontro tra una Fiat 500 e una moto ha strappato la vita a un uomo. La vittima è il centauro. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il motociclista stava procedendo per la sua strada quando l’auto sarebbe uscita da via Buffalora. L’urto è stato un frontale laterale. Il suo occupante ha prima sbattuto contro la carrozzeria dell’utilitaria e poi è finito a terra, riportando lesioni tali da non consentirgli di sopravvivere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frontale auto-moto, nulla da fare per il ristoratore

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