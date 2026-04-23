Moto contro un’auto che svolta | muore sul colpo storico ristoratore

Un uomo di 61 anni è deceduto in un incidente avvenuto lungo via Serenissima, a Brescia, mentre era in sella alla sua motocicletta. L’incidente si è verificato quando un’auto ha svolto e si è scontrata con la moto. La vittima ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un uomo di 61 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre percorreva via Serenissima, a Brescia, in sella alla sua moto. La vittima è Benedetto Fusco, ex titolare della pizzeria Mozart di Rezzato. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 di oggi, giovedì 23 aprile, all’altezza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it TRAGEDIA AL CIRCO A NAPOLI: STUNTMAN MUORE SUL COLPO DURANTE L'ESIBIZIONE. IL VIDEO DELL'INCIDENTE Notizie correlate Moto contro un’auto che svolta: uomo muore sul colpoUn uomo di 71 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre percorreva via Serenissima, a Brescia, in sella alla sua moto. Incidente tra una moto e tre auto sull'Alemagna: centauro muore sul colpo. Strada chiusa al traffico e deviazioniPIAN DI VEDOIA (BELLUNO) - Incidente tra una moto e tre auto lungo la strada statale 51 Alemagna: è accaduto in località Pian di Vedoia, a Ponte... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Quarantenne in moto si schianta contro un'auto: ricoverato in prognosi riservata; Aosta, scontro auto-moto in centro: un centauro 61enne in rianimazione; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Bari, in sella alla moto si schianta contro un'auto: morto un 48enne nel quartiere San Paolo. Moto contro auto a Villacidro, grave un 31enneL'incidente ha coinvolto anche un'auto condotta da un uomo di 49 anni che si è scontrata con la moto. Il conducente e le altre persone a bordo dell'auto sono rimaste illese mentre per il 31enne le ... rainews.it Quarantenne in moto si schianta contro un'auto: ricoverato in prognosi riservataL'incidente ieri mattina 18 aprile a Feriole di Selvazzano in via Euganea. Il centauro è stato centrato in pieno da una Ford Ka. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini della polizia locale ... padovaoggi.it L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 17 e il motociclista sarebbe deceduto sul colpo. Due settimane fa un’altra tragedia sulla stessa strada - facebook.com facebook E quindi ci risiamo: non hanno capito quello che ha detto l’avvocato generale della Corte Ue sui centri in Albania, non c’è ancora una decisione, ma loro esultano e mettono in moto la macchina della propaganda. Non ci fosse in gioco la vita delle persone, ci s x.com