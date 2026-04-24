Friedkin la scelta è fatta | a Gasperini le chiavi di Trigoria

La società ha deciso di affidare a Gasperini le responsabilità tecniche della squadra, scegliendo di affidargli le chiavi di Trigoria. Questa decisione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate prima e dopo la partita tra Roma e Pisa, che avevano segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra il club e il tecnico precedente. La scelta è stata comunicata ufficialmente, con l’obiettivo di stabilizzare la situazione e proseguire con una nuova guida tecnica.

Se le dichiarazioni pre e post Roma-Pisa erano state un punto di non ritorno nel rapporto tra il Senior Advisor, Claudio Ranieri, e il tecnico, Gian Piero Gasperini, era necessario prendere una decisione da parte della società, per il bene dei tifosi e della squadra. La proprietà ha deciso di mantenere la guida tecnica: a restare sarà il tecnico di Grugliasco che ora dovrà anche riempire qualche ruolo societario. Si attende il comunicato su Ranieri, mentre Massara.. Nel pomeriggio si ieri, giovedì 23 aprile, è trapelata da fonti giallorosse la notizia che l’avventura di Claudio Ranieri alla Roma si stava per concludere. È atteso per oggi il comunicato della società nel quale saranno chiarite le modalità di addio, se dimissioni oppure una separazione consensuale con la proprietà americana.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Notizie correlate

Roma, vertice di fuoco a Trigoria: Gasperini sotto accusa, Friedkin infuriatoIl bunker di Trigoria si trasforma nel set di un processo sommario sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, mentre fuori l’aria scotta più dell’asfalto del...

Ranieri-Gasperini a Trigoria, nemmeno un saluto. In attesa di una chiamata dei FriedkinUn confronto diretto (ancora) non c’è stato, ma la frattura appare visibile e non sono bastati tre giorni di riflessione per sanarla.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gasperini lascia la Roma? La scelta dei Friedkin (al bivio), perché è difficile assecondare le richieste dell'allenatore; Perché Ranieri si è dimesso dalla Roma: la guerra con Gasperini su mercato, medici e comunicazione. La scelta dei Friedkin. E ora il ds Massara?; As Roma, Friedkin ha deciso: Ranieri va via e Gasperini resta. Si attende l'ufficialità; Gasperini o Ranieri, alla Roma ne rimarrà solo uno: Friedkin alla scelta.

Perché Ranieri si è dimesso dalla Roma: la guerra con Gasperini su mercato, medici e comunicazione. La scelta dei Friedkin. E ora il ds Massara?Claudio Ranieri ha incontrato la famiglia Friedkin e si è discusso di tutti gli aspetti legati alla separazione. Lascia sul tavolo un contratto da 1,5 milioni fino al 2027 ... corriere.it

Friedkin conferma Gasperini: verso il manager all’ingleseDan Friedkin ha fatto la sua scelta puntando forte sulla conferma di Gian Piero Gasperini e l'allontanamento di Claudio Ranieri. siamolaroma.it

Ranieri-Gasperini, la scelta dei Friedkin “trattiene” Bruno Conti Leggi qui --> https://www.romanews.eu/ranieri-gasperini-scelta-friedkin-bruno-conti/ #ASRoma #RomanewsEU #BrunoConti #Gasperini #Ranieri - facebook.com facebook

Rivoluzione romanista: via #Ranieri e #Massara I #Friedkin scelgono #Gasperini, addio al Senior Advisor. Con lui ai saluti anche il ds e gran parte dello staff @ValdarchiSimone #ASRoma x.com