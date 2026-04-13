Ranieri-Gasperini a Trigoria nemmeno un saluto In attesa di una chiamata dei Friedkin

Al termine dell’allenamento odierno, la situazione si è fatta tesa davanti ai cancelli del centro sportivo, con alcuni cronisti presenti che non sono stati salutati dal tecnico. La tensione si è accentuata anche a causa della presenza dei giornalisti, che non sono stati accolti cordialmente. Nei prossimi giorni è prevista una telefonata tra il tecnico e la proprietà, ma al momento non ci sono stati incontri ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Un confronto diretto (ancora) non c’è stato, ma la frattura appare visibile e non sono bastati tre giorni di riflessione per sanarla. Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri hanno fatto il loro ingresso a distanza di pochi minuti a Trigoria, intorno alle 12. Quindi un paio d’ore prima della seduta d’allenamento. Il tecnico è apparso abbastanza nervoso e non ha gradito la presenza di alcuni cronisti fuori i cancelli. "Già qua state?", ha detto Gasp prima di entrare. Ma l’arrivo in contemporanea che sembrava presagire a un incontro immediato in realtà sarebbe stato casuale. Anzi i due non si sono nemmeno salutati a testimoniare un clima decisamente poco idilliaco dopo le esternazioni di Ranieri di venerdì sera poco prima della partita col Pisa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri-Gasperini a Trigoria, nemmeno un saluto. In attesa di una chiamata dei Friedkin Leggi anche: Polveriera Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri Roma, vertice di fuoco a Trigoria: Gasperini sotto accusa, Friedkin infuriatoIl bunker di Trigoria si trasforma nel set di un processo sommario sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, mentre fuori l’aria scotta più dell’asfalto del...