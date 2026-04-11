La cantautrice lucchese ha pubblicato alle 24 di venerdì 10 aprile il suo nuovo singolo intitolato

La cantautrice lucchese Matteucci ha presentato alla mezzanotte di venerdì 10 aprile il brano intitolato L’albero, primo tassello del nuovo progetto discografico denominato Tra Italia e Brasile. Il lavoro, curato da Luca Nesti per l’etichetta Artigiano Music, segna un punto di contatto tra la ricerca sonora e una forte istanza civile. L’impatto ambientale attraverso la lente della nuova generazione. Il singolo si concentra su una riflessione profonda riguardante la crisi climatica e i mutamenti dell’ecosistema globale. Attraverso l’uso del simbolo vegetale come immagine di protezione e rifugio, la composizione esplora il senso di responsabilità che grava su chi deve preservare ciò che offre riparo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matteucci: il nuovo canto di protesta tra natura e ritmi latini

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