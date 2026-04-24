Cinque membri di un partito di estrema destra hanno chiesto le dimissioni del coordinatore locale, accusandolo di aver agito in modo scorretto. La richiesta è arrivata dopo una serie di divergenze interne che hanno portato a uno scontro aperto all’interno del gruppo. La questione riguarda anche la corsa alla candidatura per la carica di sindaco, con tensioni che rischiano di influenzare le prossime scadenze elettorali.

? Cosa sapere Cinque esponenti di Fratelli d'Italia chiedono le dimissioni del coordinatore locale Stefano Paolini.. La spaccatura interna rischia di indebolire la forza contrattuale del centrodestra alle elezioni.. Nicola Marcello interviene con un tentativo di contenimento per placare le tensioni interne a Fratelli d’Italia dopo che la candidatura spontanea di Giulio Mignani ha scatenato una frattura nel coordinamento locale. Il clima nel borgo si è surriscaldato improvvisamente, trasformando le dinamiche del partito in un fronte aperto di scontro tra correnti. Al centro della tempesta troviamo la figura di Stefano Paolini, coordinatore locale, la cui posizione è stata messa duramente sotto accusa da una parte del direttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fratelli d’Italia in rivolta: scoppia lo scontro per la carica di sindaco

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