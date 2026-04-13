Caso dirigente scontro politico a Como | PD e Fratelli d’Italia attaccano il sindaco

A Como, una vicenda riguardante un dirigente comunale ha attirato l’attenzione dei media locali, portando a un acceso confronto tra le forze politiche. Il caso, riportato dalla stampa, ha suscitato reazioni differenti tra il Partito Democratico e Fratelli d’Italia, che hanno rivolto accuse e critiche nei confronti del sindaco. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche già presenti nella città.

La vicenda del dirigente comunale finita sulle pagine de La Provincia accende lo scontro politico a Como. Dopo la notizia sul cosiddetto “caso Noseda”, arrivano le prese di posizione del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia, entrambe critiche nei confronti della gestione.🔗 Leggi su Quicomo.it Il rientro di Missiroli, Forza Italia e Fratelli d'Italia attaccano la scelta del sindaco di CerviaDopo la decisione di Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti alla moglie, di ritirare le proprie dimissioni da sindaco di Cervia, si è... Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano.