Maurizio Crozza interpreta il ministro Tajani nel suo consueto sketch, concentrandosi sulla difficile spiegazione della posizione italiana riguardo all’attacco a Teheran. Nel monologo, si evidenzia come Tajani si sforzi di chiarire il punto di vista del governo senza riuscirci completamente. La scena mette in luce l’imbarazzo e l’incertezza del personaggio nel cercare di comunicare una posizione ufficiale italiana.

Maurizio Crozza torna nei panni del ministro Antonio Tajani che, faticando a chiarire la posizione dell'Italia sull'attacco a Teheran, si concentra su vari paragoni con gli altri Paesi europei Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima ser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Tajani: La "Chiara" posizione dell'Italia sull'attacco a Teheran

Fratelli di Crozza, Monologo sul riconoscimento Uniesco della cucina italiana, le parole di Tajani e la vendita dei quotidiani italianiMaurizio Crozza commenta le reazioni al riconoscimento UNESCO per la cucina italiana, le parole di Tajani e le notizie sulla vendita dei quotidiani...

Leggi anche: Iran, Tajani: "Posizione Italia? Quella dell’Ue"

Tutto quello che riguarda Fratelli di Crozza Tajani La Chiara....

Temi più discussi: Crozza imita La Russa: caso Pucci a Sanremo? Non ho di meglio da fare; Crozza-La Russa su Sanremo e Pucci: Non ho di meglio da fare; Iran, Crozza imita Crosetto: Della guerra ho saputo dal video di Big Mama; Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMama.

Fratelli di Crozza, la puntata del 6 marzo: al via la nuova edizione del programma, tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 6 marzo. Nella puntata, il comico commenta, con imitazioni e monologhi, i principali di temi di attualità. maridacaterini.it

Torna Fratelli di Crozza: da venerdì 6 marzo sul NOVE nuovi personaggi e la satira di Maurizio CrozzaL’artista più camaleontico della televisione italiana, Maurizio Crozza, è pronto a tornare con la sua satira pungente e i suoi ... dtti.it

Venerdì 6 marzo torna "Fratelli di Crozza" sul Canale Nove: questa volta il comico e conduttore interpreta il ministro della difesa Guido Crosetto, al centro di polemiche per il suo viaggio a Dubai con la famiglia, quando è rimasto bloccato a causa dello scoppio - facebook.com facebook

Fratelli, #CrozzaCrosetto ci ha detto se gli vendiamo questo video... lo paga tre volte. #FratelliDiCrozza da venerdì 6 marzo in prima serata sul @nove x.com