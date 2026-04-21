La premier ha affermato che il decreto Sicurezza sarà approvato senza modifiche, precisando che eventuali rilievi del Quirinale saranno affrontati con un nuovo provvedimento. Nel frattempo, l’opposizione ha occupato i banchi del governo, creando un clima di tensione in Aula. La discussione sulla questione si concentra sulle modalità di approvazione e sulle conseguenze delle osservazioni del capo dello Stato.

La premier ha detto che verrà fatto un nuovo provvedimento ad hoc per recepire i rilievi del Colle. Intanto alla Camera è caos, con le opposizioni che hanno accerchiato le sedute dell’esecutivo. Espulso il dem Scotto. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che il decreto Sicurezza sarà approvato senza modifiche, ma i rilievi del Quirinale saranno recepiti con un nuovo provvedimento ad hoc. Il Colle aveva infatti chiesto al governo di modificare la norma sull’incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Per effettuare modifiche al testo originale, però, non ci sarebbe tempo perché il provvedimento va convertito in legge entro il 25 aprile.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni difende il decreto Sicurezza: «Nessun pasticcio». L’opposizione occupa i banchi del governo

Notizie correlate

L'opposizione 'occupa' banchi governo in Aula durante l'esame del decreto sicurezzaI deputati delle opposizione hanno accerchiato i banchi del governo nell'Aula della Camera 'occupandone' lo spazio durante la discussione sul decreto...

Dl sicurezza, Meloni: “Nessun pasticcio. Trasformeremo i rilievi tecnici in un decreto ad hoc”Nessun disastro, nessuno scontro istituzionale come gridano le opposizioni, Giuseppe Conte in prima fila.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Approvato il dl Sicurezza, proteste delle opposizioni contro il Governo Meloni; DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera; Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi il governo italiano, noi per la pace; Lavoro: Meloni presiede riunione sul nuovo decreto.

Meloni difende il decreto Sicurezza: «Nessun pasticcio». L’opposizione occupa i banchi del governoLa premier ha detto che verrà fatto un nuovo provvedimento ad hoc per recepire i rilievi del Colle. Intanto alla Camera è caos, con le opposizioni che hanno accerchiato le sedute dell’esecutivo. lettera43.it

Governo Meloni, opposizioni occupano i banchi del governo contro dl Sicurezza. Meloni: Norma di buon senso, faremo decreto ad hoc: news in direttaLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. Il provvedimento ... fanpage.it

LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA | Meloni difende il Papa, Trump attacca la premier Leggi: facebook

Schlein difende Meloni da Trump: "Nessun leader straniero minacci il nostro governo" x.com