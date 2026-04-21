Il governo ha confermato che la norma sui rimpatri rimarrà nel decreto sulla sicurezza, mentre in Parlamento si sono verificati momenti di tensione. L'opposizione ha occupato i banchi del governo e un deputato del Partito Democratico è stato espulso durante la discussione. In parallelo, sono continuate le polemiche sui premi assegnati per i rimpatri, con alcune opposizioni che hanno protestato nelle aule parlamentari.

Intanto i premi per i rimpatri fanno scoppiare il caos in Aula. L'opposizione occupa banchi del governo e il dem Scotto viene espulso “Norma rimane, perché in assoluto buonsenso. E noi andremo avanti“. Dal Salone del MobileGiorgia Melonidifende l’emendamento di FdI deldl Sicurezzasul compenso per gli avvocati che favoriscono i rimpatri, ma apre alle modifiche richiede dal Colle. Come? La soluzione che sembra prendere corpo dopo tribolate ore per il governo e la maggioranza, sarebbe approvare il decreto sicurezza così com’è e solo dopo modificare la norma sui premi per i rimpatri dei migranti bocciata dal Quirinale. “Andremo avanti“, sì, ma solo all’apparenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dl Sicurezza, Meloni: “Nessun pasticcio, la norma sui rimpatri resta. Un decreto per i rilievi del Colle”

Dl Sicurezza, Meloni: Nessun pasticcio, ci saranno correttivi ma resta norma su avvocati

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