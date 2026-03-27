Fratelli di Crozza Carlo Nordio | Su Delmastro non ho elementi per giudicare ero concentrato a perdere il referendum

Maurizio Crozza interpreta nuovamente il ruolo del ministro della giustizia, mentre commenta la posizione su un membro del suo stesso governo coinvolto in un’indagine. Nordio afferma di non avere elementi sufficienti per esprimere un giudizio su Delmastro e spiega di essere stato impegnato a seguire un referendum. La conversazione si svolge in un contesto di attenzione pubblica alle vicende politiche e giudiziarie.

Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro della giustizia Carlo Nordio alle prese con le domande scomode sui casi più imbarazzanti del Governo Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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