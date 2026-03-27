Maurizio Crozza interpreta nuovamente il ministro della giustizia Carlo Nordio in un episodio satirico. Durante la rappresentazione, Nordio difende pubblicamente l’ex sottosegretario, coinvolto in un procedimento giudiziario. Crozza utilizza il personaggio per commentare la vicenda, mettendo in scena una scena in cui il ministro esprime la propria posizione. La scena si svolge in un contesto teatrale e non rappresenta eventi reali.

Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro della giustizia Carlo Nordio alle prese con le domande scomode sui casi più imbarazzanti del Governo Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Carlo Nordio difende Delmastro

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