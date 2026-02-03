Il Regno Unito ha deciso di muoversi contro Elon Musk e le sue piattaforme. I regolatori britannici stanno indagando su come X e il chatbot Grok trattano i dati personali e i contenuti falsi, come i deepfake sessuali. È il primo passo di un fronte europeo che mira a mettere sotto controllo le tecnologie di Musk.

Si è aperto un doppio fronte europeo contro Elon Musk. Da una parte della Manica, il Regno Unito mobilita i suoi regolatori per indagare su come X e il chatbot Grok gestiscono i dati personali e i deepfake sessuali. Dall’altra, a Parigi, la procura fa irruzione negli uffici francesi della piattaforma. In mezzo, c’è un ecosistema digitale sempre più sotto pressione e un imprenditore che, tra vicinanza a Trump e controversie tecnologiche, deve rispondere a capitali europee decise a non guardare dall’altra parte. L’Information Commissioner’s Office britannico (Ico) ha aperto un’indagine formale su X e xAI dopo che Grok è stato utilizzato per generare immagini sessuali false senza consenso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Regno Unito e Francia vogliono fermare Musk e i suoi algoritmi

La Procura di Parigi ha convocato Elon Musk per il 20 aprile.

Il Regno Unito valuta la possibilità di collaborare con gli alleati europei per inviare un contingente militare in Groenlandia.

