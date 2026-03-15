Scomparso da due mesi a Tor Marancia trovato morto Elia Rosa

Un uomo scomparso da due mesi nel quartiere di Tor Marancia è stato trovato morto in un'area verde abbandonata nella zona Centrale del Latte di Roma. Il corpo, in stato di decomposizione avanzata, è stato rinvenuto recentemente da alcune persone che passeggiavano nell’area. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e stanno verificando le circostanze del decesso.

Il corpo era in un avanzato stato di decomposizione, presso un 'area verde in disuso in zona Centrale del Latte a Roma. È stato ritrovato senza vita Elia Rosa, il 33enne scomparso circa due mesi fa. A ritrovare la salma sono stati i carabinieri di Settecamini e Tivoli. A dare l’annuncio del ritrovamento del corpo è stata, in prima battuta, l’associazione Penelope Lazio Odv. Elia Rosa, 33 anni, era scomparso dal quartiere Tor Marancia lo scorso 20 gennaio. Molto conosciuto tra Tor Marancia e Garbatella, lavorava come operatore per Risorse per Roma. Al momento della scomparsa indossava una giacca rossa Adidas con stemma del Benfica, pantaloni neri, scarpe nere e uno zaino grigionero. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor MaranciaElia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa a Roma, è stato trovato privo di vita.

Leggi anche: Roma, due mesi di ricerche finiscono nel dolore: trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso da Tor Marancia

Tutto quello che riguarda Scomparso da due mesi a Tor Marancia...

Temi più discussi: Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso da Tor Marancia: le ricerche erano durate due mesi; Ibiza, trovato morto Thomas Grumer: il manager 42enne era scomparso da 9 mesi; Ritrovato senza vita il 33enne Elia Rosa: era scomparso 2 mesi fa; Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia.

Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor MaranciaElia Rosa è stato trovato senza vita. A dare la tragica notizia l'Associazione Penelope, che sin dall'inizio aveva monitorato il caso. Il 33enne era scomparso dal quartiere di Tor Marancia a Roma due ... fanpage.it

Roma, due mesi di ricerche finiscono nel dolore: trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso da Tor MaranciaRoma. Dopo settimane di attesa e di speranze, la vicenda della scomparsa di Elia Rosa si conclude nel modo più tragico. Il 33enne di Roma, sparito due mesi fa ... thesocialpost.it

Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia x.com

ULTIM'ORA | Uomo scomparso da ieri, ricerche in corso nel fiume con droni e sommozzatori | FOTO --> https://www.nordest24.it/lendinara-uomo-scomparso-ricerche-vigili-del-fuoco facebook