Galatasaray Juve può essere la partita del riscatto per Openda? Spalletti non ha dubbi Le parole del tecnico

Il nome di Openda torna al centro dell'attenzione dopo il match tra Galatasaray e Juventus, che potrebbe rappresentare la svolta per il suo riscatto. Spalletti afferma che questa partita potrebbe essere decisiva per l’attaccante belga, che cerca di ritrovare fiducia e continuità in campo. Il tecnico toscano ha sottolineato come la sfida contro i turchi possa offrire all’attaccante l’opportunità di dimostrare il suo valore, anche grazie alle occasioni che potrebbero crearsi nel reparto offensivo.