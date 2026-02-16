Galatasaray Juve può essere la partita del riscatto per Openda? Spalletti non ha dubbi Le parole del tecnico
Il nome di Openda torna al centro dell'attenzione dopo il match tra Galatasaray e Juventus, che potrebbe rappresentare la svolta per il suo riscatto. Spalletti afferma che questa partita potrebbe essere decisiva per l’attaccante belga, che cerca di ritrovare fiducia e continuità in campo. Il tecnico toscano ha sottolineato come la sfida contro i turchi possa offrire all’attaccante l’opportunità di dimostrare il suo valore, anche grazie alle occasioni che potrebbero crearsi nel reparto offensivo.
Galatasaray Juve potrebbe essere la partita di Openda? Vediamo che cosa ne pensa mister Luciano Spalletti in merito. Sono stati tanti i temi affrontati da Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia di Galatasaray Juventus. Il tecnico toscano ha parlato anche di Openda, che ancora non è riuscito ad affermarsi in bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo l’allenatore della Vecchia Signora, queste gare possono essere una svolta per tutti, anche se il belga avrà di sicuro altre possibilità. Di seguito le parole di Spalletti sulla questione. OPENDA – «Queste partite possono essere una svolta per chiunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
David Juve, Spalletti non ha dubbi: il canadese torna titolare in Champions? La decisione del tecnico in vista del match dello Stadium: ultime
Spalletti decide di affidarsi nuovamente a David Juve in vista della partita di Champions contro il Pafos.
Paganini non ha dubbi verso Napoli Juve: «Partita che potrebbe dire molto per la Juventus. Senza Vlahovic c’è da capire se David e Openda potranno essere finalmente all’altezza»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus, probabili formazioni: un fastidio all'inguine ferma David; Icardi si scalda per la Juve: tris col Galatasaray in campionato (con due assist di Osimhen); Galatasaray, Okan Buruk avvisa la Juve: Possiamo eliminarli. La partita contro l'Inter...; Champions League, gli arbitri dei playoff: due olandesi per Juve e Atalanta.
Galatasaray-Juve, carica Spalletti: Non cambio la mia squadra per nessuna al mondoI bianconeri in Turchia per l’andata dei playoff di Champions League, il tecnico dovrà fare a meno di David e Vlahovic. Poi ancora le polemiche per il post Inter e la frase di Chivu su Kalulu ... ilgiorno.it
Galatasaray, Buruk: La Juve potrebbe essere stanca, vogliamo vincere. Yildiz? È una stellaLe parole dell'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, alla vigilia della gara di Champions League contro la Juventus ... gianlucadimarzio.com
#Spalletti orgoglioso della #Juve: non cambierebbe la sua squadra per nessun'altra. Verso il #Galatasaray, il mister bianconero elogia la generosità di #McKennie e valuta le condizioni fisiche di #Thuram. #Juventusnews24 - facebook.com facebook
Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni dei playoff di Champions League #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #GalatasarayJuventus #Juventus #Galatasaray x.com