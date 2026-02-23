Lindsey Vonn | Mi stavano per amputare la gamba era tutto a pezzi mi sono rotta anche la caviglia destra VIDEO

Lindsey Vonn ha rischiato di perdere la gamba dopo una caduta grave a Cortina, che le ha fratturato e distrutto parte della tibia e della caviglia destra. I medici hanno deciso di intervenire rapidamente, valutando l’amputazione come possibile soluzione. La campionessa americana ricorda con dolore quei momenti, quando tutto sembrava perduto e la speranza era minima. La sua testimonianza rivela la gravità dell’incidente e la lotta per la sopravvivenza.

Lindsey Vonn quella gamba l'aveva quasi persa per sempre. Stavano per amputargliela. E' la stessa campionessa americana che racconta nel dettaglio la sua via crucis olimpica, dopo la terribile caduta a Cortina. Lo fa in un video su Instagram nel quale fatica a trattenere le lacrime. "Ho riportato una frattura complessa della tibia, mi sono fratturata anche la testa del perone e il piatto tibiale: praticamente era tutto a pezzi. La situazione era molto complessa perché ho sviluppato una sindrome compartimentale. Succede quando c'è un trauma così forte in una zona del corpo in cui si accumula troppo sangue, resta intrappolato e finisce per schiacciare tutto all'interno del compartimento: muscoli, nervi, tendini rischiano di morire".