Da Noi a Ruota Libera oggi con Francesca Fialdini su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 1 febbraio 2026

Questa domenica alle 17 torna "Da noi… a Ruota Libera" con Francesca Fialdini. La conduttrice apre la puntata con ospiti ancora da annunciare, pronta a intrattenere il pubblico con storie e chiacchierate. La trasmissione, prodotta da Endemol Shine Italy, si prepara a riproporre il suo format già molto amato, in un nuovo appuntamento di stagione.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 1 febbraio alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 1 febbraio 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sabato 11 gennaio 2026, alle ore 17, torna su Rai 1 “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini.

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 1 febbraio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, Serena Rossi, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio ... adnkronos.com

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Serena Rossi e gli altri ospiti della puntataUn pomeriggio di storie, passioni e impegno civile: Da noi... a ruota libera va in onda oggi, dalle 17.20 su Rai 1, con una puntata che sfoggia volti amati del piccolo schermo e racconti intimi con ... today.it

