Dopo la fine del campionato di Seconda Categoria, le squadre di Mezzano e Riolese si preparano a disputare i playoff per la promozione. Le due formazioni si sfidano in incontri che decideranno quale delle due salirà di categoria. La sfida tra le squadre si svolge in queste settimane, con le partite che determinano il passaggio alla fase successiva del torneo.

È appena terminato il campionato ma è già tempo di playoff per le formazioni nostrane di Seconda Categoria. Nel girone O, quello forlivese e riminese, le due ravennati, Junior Cervia e Polisportiva 2000, sono salve senza troppe preoccupazioni nel finale ma non sono coinvolte nella post season. Nel girone M, invece, si disputerà una sola gara, la finalissima che può valere la promozione tra Mezzano e Riolese, in programma domenica prossima. Non si giocano i playout con la retrocessione conclamata di Bagnara e Pro Loco Reda. Nel girone N, invece, domenica si gioca l’unica semifinale tra il Marina di bomber Simone Spurio (foto) e il Porto Fuori, in grande spolvero e guidato dal capocannoniere del campionato, Drei.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fra Mezzano e Riolese c’è in palio la promozione

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San Giorgio e il drago. Protettore di soldati, scout, schermitori. Patrono di Ferrara e di altre città. Anche di Mezzano, piccolo paese del Trentino. - facebook.com facebook