Poker del Faventia il Mezzano in scia La Riolese a forza 4

Stefano Tosi ha segnato tre gol, portando la Riolese a una vittoria per 4-0 contro il Brisighella, e questa vittoria permette ai rossoblù di mantenere il passo con la capolista del girone M di Seconda, il Vis Faventia, e il Mezzano. La partita si è svolta domenica pomeriggio, e Tosi ha deciso il risultato con una serie di conclusioni precise.

Una tripletta di Stefano Tosi (nella foto) consente alla Riolese di vincere 4-0 a Brisighella e restare in scia alla capolista del girone M di Seconda, Vis Faventia e al Mezzano. Nel girone O, capolavoro della Pol. 2000 che batte 3-2 la Capanni, seconda. Risultati Seconda Categoria (18ª giornata). Girone M: Brisighella-Riolese 0-4, Bagnara-Borgo Tuliero rinv., Lugo-Real Voltanese 1-1, Mezzano-Pro Loco Reda 2-0, Santagata Sport-San Rocco 3-2, Sesto Imolese-Giovanili Santerno 3-1, Vita-Vis Faventia 0-4. Classifica: Vis Faventia 45; Mezzano 42; Riolese 36; Brisighella 26; R. Voltanese, S. Imolese, Giov.