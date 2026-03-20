Il match più atteso del girone M di Seconda Categoria si svolge tra Riolese e Mezzano, con il Faventia che aspetta di approfittarne. La partita mette di fronte due squadre che puntano a consolidare le rispettive posizioni in classifica. La sfida si gioca sul campo e vede in campo i giocatori delle due formazioni, con il risultato che potrebbe influenzare le prossime settimane di campionato.

Il big match del girone M di Seconda Categoria vede il Mezzano di Michele Leone (nella foto) far visita alla Riolese, ovvero seconda contro terza in classifica: a beneficiarne potrebbe essere la Vis Faventia che ospita il Bagnara, penultimo in classifica che ha l’obiettivo dichiarato di non essere staccato troppo dal Vita per evitare la retrocessione diretta. Nel girone N, l’ultimo recupero premia il Punta Marina che vince 2-0 (doppietta di Ballardini) in casa del San Zaccaria, raggiunge il Real all’11º posto e sarebbe virtualmente salvo, visti i 9 punti di vantaggio (la forbice è 7) sul Godo. In vetta, ancora da omologare Sporting Predappio-Fornace Zarattini, conclusa in maniera turbolenta: i forlivesi, nuovi primi in classifica, fanno visita al San Pancrazio mentre il Marina ospita il fanalino di coda Gs Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è il big match . Riolese-Mezzano. Faventia alla finestra

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