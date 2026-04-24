Foto e cellulari vietati nelle riserve naturali indiane | la sentenza per preservare la fauna selvatica

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In India è stato stabilito un divieto di scattare foto e di utilizzare cellulari all’interno delle riserve naturali. La decisione mira a proteggere la fauna selvatica, evitando disturbi e interferenze con gli habitat naturali degli animali. La norma è entrata in vigore con l’obiettivo di preservare l’equilibrio degli ecosistemi e garantire la sicurezza degli animali presenti nelle aree protette.

In India è stato introdotto il divieto di scattare foto e di usare lo smartphone nelle riserve naturali, l'obiettivo? Salvaguardare la salute e il benessere della fauna selvatica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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