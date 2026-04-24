Foto e cellulari vietati nelle riserve naturali indiane | la sentenza per preservare la fauna selvatica

In India è stato stabilito un divieto di scattare foto e di utilizzare cellulari all’interno delle riserve naturali. La decisione mira a proteggere la fauna selvatica, evitando disturbi e interferenze con gli habitat naturali degli animali. La norma è entrata in vigore con l’obiettivo di preservare l’equilibrio degli ecosistemi e garantire la sicurezza degli animali presenti nelle aree protette.

In India è stato introdotto il divieto di scattare foto e di usare lo smartphone nelle riserve naturali, l'obiettivo? Salvaguardare la salute e il benessere della fauna selvatica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tutela fauna selvatica, l'azione dei carabinieri forestali viene presentata nelle scuoleL’impegno a livello provinciale si è concretizzato, tra 2025 e 2026, in 880 controlli e 38 sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 15... Sos dal rifugio per la fauna selvatica. Ora raccolta fondi e contributi pubbliciIl Comune di Montespertoli crede nella crescita del centro e nel valore che ha per tutta la zona come presidio per il recupero della fauna selvatica... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fuga da film in elicottero nei cellulari vietati dei detenuti: ecco il piano scoperto a Rovigo; Cremonese, Giampaolo: Social la rovina del calcio moderno, cellulari vietati in allenamento; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Social vietati ai minori, arriva l'app europea stile green pass. Come funziona. Baldini sarà il CT ad Interim della nazionale. Ecco le nuove regole stabilite dall'allenatore toscano per il ritiro: -Niente più camere singole. -Cellulari vietati durante il ritiro. -Rigidità sugli orari: dalla colazione alla cena. -Controlli quotidiani del peso per controllar facebook