Tutela fauna selvatica l' azione dei carabinieri forestali viene presentata nelle scuole

Il 3 marzo si è celebrata la Giornata mondiale della fauna selvatica, istituita dalle Nazioni unite per promuovere la tutela delle specie animali e vegetali che vivono in natura. In questa occasione, i carabinieri forestali hanno presentato nelle scuole le attività di protezione e vigilanza sulla fauna selvatica, illustrando le azioni svolte per preservare gli ecosistemi e prevenire i reati ambientali.

L’impegno a livello provinciale si è concretizzato, tra 2025 e 2026, in 880 controlli e 38 sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 15 mila euro Il Gruppo carabinieri forestale di Ravenna e i nuclei dipendenti, attraverso gli incontri svolti con gli studenti dell’istituto comprensivo “Matteucci” di Faenza, delle scuole primarie “Martiri Fantini” di Cervia e “A. Lama” di Russi, supportati dal Fondo per l'ambiente italiano (Fai) e dalle Guardie ecologiche volontarie, ha evidenziato l’importanza della conservazione della flora e della fauna selvatica rinnovando l’impegno costante per la tutela della biodiversità e la salvaguardia degli habitat naturali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

