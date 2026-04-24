Foto di Meloni come bersaglio per le freccette alla Statale | è bufera all' università

Durante un evento organizzato dal collettivo “Cambiare rotta” presso l’Università Statale di Milano, una foto della premier è stata utilizzata come bersaglio per le freccette. L’episodio si è verificato giovedì 23 aprile, mentre il gruppo protestava contro quella che definiscono censura del loro programma elettorale per le prossime elezioni. La scena ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli studenti, generando discussioni sull’uso di simboli politici in contesti pubblici.

Una foto della premier Giorgia Meloni usata come bersaglio in un gioco delle freccette. È successo fuori dall'Università Statale di Milano nella serata di giovedì 23 aprile durante un evento del collettivo “Cambiare rotta" per denunciare la “censura” del loro programma elettorale per le elezioni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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