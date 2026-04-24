Foto alla Casa Bianca | polemica per le tenniste messe in ombra

Durante una visita alla Casa Bianca, il presidente ha ricevuto le tenniste vincitrici dell’Università della Georgia, attirando l’attenzione dei media. La cerimonia è stata accompagnata da numerose foto ufficiali, che hanno suscitato commenti e polemiche sui social network. La presenza delle atlete e gli scatti fotografici sono stati al centro di discussioni riguardo alla rappresentazione mediatica e alle priorità dell’evento.

? Cosa sapere Donald Trump riceve alla Casa Bianca le campionesse di tennis dell'Università della Georgia.. Martina Navratilova critica la foto che pone le dodici atlete in secondo piano.. La Casa Bianca ospita le campionesse di tennis dell’Università della Georgia, ma uno scatto ufficiale scatena il caso per la posizione marginalizzata delle atlete rispetto al personale maschile. Donald Trump, in primo piano accanto a cinque uomini dello staff tecnico, ha attirato l’attenzione per aver relegato le vincitrici del campionato NCAA di prima divisione sullo sfondo, trasformandole in figure quasi invisibili durante la cerimonia di questo fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foto alla Casa Bianca: polemica per le tenniste messe in ombra Notizie correlate Leggi anche: Trump oscura le tenniste nella foto alla Casa Bianca: è polemica. Navratilova: “Uno scatto che vale più di mille parole” Leggi anche: Takaichi ride vedendo foto Autopen al posto di Biden nella Galleria dei Presidenti alla Casa Bianca – Il video Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maxima e Guglielmo d'Olanda invitati dagli Usa da Trump: Sono persone magnifiche; Trump si fa consegnare un ordine McDonald’s alla Casa Bianca: lo spot di propaganda per la legge sulle mance; Da Lady Diana e John Travolta alla regina Elisabetta e Eisenhower: storia delle visite dei reali britannici alla Casa Bianca; Stati Uniti, Corte d'appello dà l'OK alla prosecuzione dei lavori per la nuova sala da ballo alla Casa Bianca. Maxima e Guglielmo d’Olanda ospiti di Donald e Melania Trump: dormono alla Casa BiancaEra il mese di giugno dello scorso anno quando Donald Trump, arrivato nei Paesi Bassi per un vertice della Nato, era stato ospite al palazzo Huis ten Bosch all’Aia, residenza ufficiale di re Guglielmo ... amica.it Conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump mostra foto di immigrati arrestati: Tra i peggioriL'Ice a volte fa degli errori. A volte sono troppo duri, ma hanno a che fare con gente difficile. Lo ha detto Donald Trump durante una lunga conferenza alla Casa Bianca. Poi ha spiegato il lavoro ... rainews.it MEDIO ORIENTE | Witkoff e Kushner, inviati di Trump, partono per il Pakistan domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca. JD Vance resterà a Washington in stand-by e "aspetterà di vedere se ci sono progressi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/m - facebook.com facebook #Trump lascia intendere una possibile svolta verso la pace in #Libano. Cosa ha detto il presidente Usa ai giornalisti alla Casa Bianca x.com