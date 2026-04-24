Forza Italia Lazio Renato Ienaro è il nuovo responsabile sanità

Il 24 aprile 2026, il gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio ha annunciato la nomina di Renato Ienaro come nuovo responsabile della sanità. La nomina riguarda la responsabilità del settore sanitario all’interno del partito nella regione. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale del gruppo politico.

Roma, 24 aprile 2026 – Il Dr. Renato Ienaro è il nuovo responsabile della sanità per il gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio. La presentazione ufficiale si è svolta alla Camera dei Deputati, alla presenza di esponenti del partito e rappresentanti istituzionali regionali. All’incontro hanno partecipato Giorgio Simeoni, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, Marco Colarossi, consigliere della Regione Lazio, e Laura Pastore, consigliera di amministrazione di Lazio Crea. Nel suo nuovo incarico, Ienaro sarà chiamato a seguire le politiche sanitarie del gruppo regionale di Forza Italia, contribuendo all’elaborazione di proposte e iniziative su uno dei settori più delicati della vita pubblica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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