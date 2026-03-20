conserve italia davide ricci il nuovo responsabile ad albinia

Conserve Italia ha nominato Davide Ricci come nuovo responsabile dello stabilimento di Albinia, un impianto dedicato alla lavorazione del pomodoro. La struttura si trova nel comune di Orbetello e ora vede Ricci alla guida delle operazioni. La nomina si inserisce in un cambio di gestione che riguarda direttamente la produzione locale del polo.

ORBETELLO Cambio alla guida dello stabilimento di Albinia di Conserve Italia, polo specializzato nella lavorazione del pomodoro. Dal 1° aprile il nuovo responsabile sarà Davide Ricci, che subentra a Dario Santi, figura storica dell’impianto, dopo quasi 41 anni di attività. L’annuncio è stato comunicato nei giorni scorsi ai dipendenti e accompagnato questa mattina da un momento di saluto all’interno della fabbrica. All’incontro hanno partecipato il presidente Maurizio Gardini e i consiglieri di amministrazione Enzo Rossi e Tania Talenti, in rappresentanza delle cooperative del territorio. Un’occasione per esprimere riconoscenza a Santi, protagonista di un lungo percorso professionale interamente svolto all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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