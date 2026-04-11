Il 11 aprile 2026, a Arezzo, è stata rilasciata una dichiarazione da parte di Bernardo Mennini, coordinatore provinciale di Forza Italia. La comunicazione riguarda l’incarico di Simon Pietro Palazzo come responsabile delle iniziative politiche della lista. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale della sede locale del partito.

Arezzo, 11 aprile 2026 – La dichiarazione di Bernardo Mennini coo rdinatore provinciale di Forza Italia Arezzo. «In qualità di Coordinatore Provinciale di Forza Italia di Arezzo, annuncio la designazione di Simon Pietro Palazz o quale responsabile delle iniziative politiche della lista di Forza Italia, che comprende anche la lista Avanti Arezzo per Lucia Tanti e l’UDC. Forza Italia, oggi una delle più grandi realtà politiche organizzate a livello nazionale, ha dimostrato negli anni di saper armonizzare provenienze diverse, integrando esperienze civiche e competenze professionali in un unico progetto politico. Questa capacità di mescolare sensibilità differenti ha permesso di costruire un mix solido fatto di capacità, competenza e radicamento territoriale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Simon Pietro Palazzo quale responsabile delle iniziative politiche della lista di Forza Italia

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