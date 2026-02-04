Forza Italia tesseramenti in crescita | Numeri che confermano un radicamento del partito

Nella regione Emilia-Romagna, il tesseramento di Forza Italia segna un aumento significativo. I numeri dimostrano che il partito sta rafforzando la sua presenza e il suo radicamento tra gli iscritti. La crescita è evidente e si può leggere come un segnale positivo per il futuro di Forza Italia in zona.

"I dati del tesseramento confermano con grande chiarezza che Forza Italia sta vivendo un momento di forte crescita anche in Emilia-Romagna. I risultati che stanno emergendo sono molto positivi e testimoniano un rinnovato entusiasmo, una partecipazione diffusa e una fiducia crescente nel nostro progetto politico". Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l'Emilia-Romagna, commentando l'andamento del tesseramento sul territorio regionale. "Ad oggi - prosegue Tassinari - i tesserati in Emilia-Romagna hanno raggiunto quota circa 9.000, un dato in fortissima crescita rispetto alle circa 2.

