Nintendo ha annunciato che il suo gioco Mario Kart World ha superato i 14 milioni di copie vendute. È diventato uno dei titoli più venduti della nuova generazione sulla console Switch. Nel frattempo, Donkey Kong Bananza ha raggiunto 4,2 milioni di copie vendute. La casa giapponese continua a spingere sui titoli di punta, registrando numeri record in tutto il mondo.

Nintendo ha superato la soglia dei 14 milioni di copie vendute per Mario Kart World, uno dei titoli più importanti della nuova generazione della console Switch. Il gioco, lanciato a settembre 2025, ha registrato una crescita esponenziale nei primi sette mesi, con 5,63 milioni di copie vendute nel mese di lancio e ulteriori 4 milioni nel trimestre successivo. Nell’arco del secondo trimestre, tra ottobre e dicembre 2025, la vendita si è attestata a circa 5 milioni di unità. Complessivamente, Mario Kart World ha venduto 14,03 milioni di copie in pochi mesi, un risultato eccezionale per un titolo di questo tipo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mario Kart World supera quota 14 milioni di copie vendute, 4,2 milioni per Donkey Kong Bananza

Approfondimenti su Mario Kart World

ARC Raiders ha superato i 12 milioni di copie vendute, consolidando la sua posizione nel settore dei giochi multiplayer.

Detroit: Become Human ha raggiunto un nuovo importante traguardo, superando i 15 milioni di copie vendute a livello globale su PlayStation 4 e PC.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mario Kart World

Argomenti discussi: Quanto ha venduto Nintendo Switch 2? Switch supera il DS, Mario Kart World vola; Switch è la console Nintendo più venduta di sempre, Switch 2 a oltre 17 milioni; Nintendo riporta in vita F-Zero con un gioco degli anni '90 mai pubblicato; Quando esce il nuovo Virtual Boy per Nintendo Switch? Svelati data e giochi di lancio.

Mario Kart World supera quota 14 milioni di copie vendute, 4,2 milioni per Donkey Kong BananzaNintendo ha diffuso i risultati finanziari dell'ultimo trimestre fiscale, iniziato a settembre e terminato lo scorso 31 dicembre. Nel documento, la casa di Kyoto rivela di aver venduto oltre 17 milion ... it.ign.com

Quanto ha venduto Nintendo Switch 2? Switch supera il DS, Mario Kart World volaNintendo annuncia record per Switch, ora console più venduta della storia dell'azienda con 155 milioni di unità; Switch 2 a 17 milioni in 9 mesi. Nintendo ha annunciato i dati di vendita di Switch e S ... msn.com

Versione EU con Mario Kart World https://s.click.aliexpress.com/e/_c4SfySKP Codice sconto da inserire al checkout: CDIT55 o ITCD55 Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World EU Oggi a soli 405,44€ invece di 509,00€ (-20%) Non dimenticare - facebook.com facebook