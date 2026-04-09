innovazione accessibile esperti a confronto sulla sfida che vale salute e pil

Il 9 aprile, a Roma, si è svolto un confronto tra esperti sul tema dell’innovazione accessibile, una questione che riguarda non solo la salute pubblica ma anche aspetti economici, industriali e geopolitici. Durante l’evento sono stati analizzati gli aspetti legati alla diffusione delle nuove tecnologie e alle sfide per garantire l’accesso a tutti. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche di questa strategia e sui benefici potenziali per il sistema sanitario e l’economia.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Rendere l'innovazione accessibile non è solo una scelta sanitaria: è una leva economica, industriale e geopolitica. È il messaggio emerso da 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', evento promosso da Adnkronos e Gsk, con il patrocinio di Farmindustria, che si è svolto oggi, a Roma, e ha riunito istituzioni, imprese ed esperti per un confronto a più voci sul futuro dell'economia della salute e sul ruolo cruciale dell'innovazione sostenibile e disponibile per i cittadini. L'innovazione in sanità - informa una nota - produce valore solo se riesce a trasformarsi in accesso reale: prevenzione, diagnosi e cure che arrivano alle persone nei tempi giusti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Economia della salute, a Roma il confronto sull'innovazione accessibile che genera valore(Adnkronos) - Un momento di confronto di alto profilo sull'economia della salute e sul ruolo strategico dell'innovazione accessibile.

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Innovazione accessibile, esperti a confronto sulla sfida che vale salute e PilRoma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Rendere l'innovazione accessibile non è solo una scelta sanitaria: è una leva economica, industriale e geopolitica. iltempo.it

Innovazione accessibile. La leva che unisce salute, crescita e competitività. Ogni euro investito in sanità ne genera fino a 4 di PilDall’impatto su salute e produttività alla sfida dei tempi di accesso ai farmaci, fino al ruolo strategico del settore farmaceutico che in Europa pesa per il 3,3% del ... quotidianosanita.it

Oggi qui a seguire i panel sull’innovazione accessibile. Economia della salute e buone pratiche. x.com

Sanità di prossimità e innovazione digitale: alleanza strategica tra ASL Benevento e Croce Rossa Italiana Un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, più accessibile e sempre più digitale. È stato siglato presso la sede della ASL Benevento il Pro - facebook.com facebook