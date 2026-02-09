Firenze si prepara a discutere di come trasformare la città in uno spazio pubblico più aperto e condiviso. Il convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti, con il supporto della commissione osservatorio urbanistica e la collaborazione della Fondazione Architetti, si terrà alla Palazzina Reale l’11 febbraio alle 14. Esperti del settore si riuniscono per confrontarsi sul futuro di Firenze, puntando a una visione più inclusiva e radicata nell’identità cittadina.

Firenze, 9 febbraio 2026 - La necessità di una visione di Firenze come “città pubblica”, sempre più identitaria e condivisa, sarà al centro del convegno organizzato da Ordine degli Architetti di Firenze - grazie al lavoro della commissione osservatorio urbanistica - e in collaborazione con Fondazione Architetti Firenze, in programma alla Palazzina Reale l' 11 febbraio dalle ore 14.30. Al centro dell’incontro il tema della progressiva riduzione della funzione pubblica nel progetto urbano e le possibili strategie per restituire alla città spazi, servizi e identità collettiva. Particolare attenzione sarà dedicata ai processi di trasformazione in corso a Firenze, dal recupero delle ex caserme alle politiche abitative degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze e la visione di “città pubblica”: esperti a confronto sull'urbanistica

Approfondimenti su Firenze Urbanistica

Quattro incontri dedicati alla città, pensati per favorire il confronto e la collaborazione.

Il futuro digitale in ambito sanitario richiede un dialogo tra esperti sulle sfide e opportunità legate all'Health Data Revolution.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

I CONFINI DELLA CITTÀ: IDEE A CONFRONTO PER UN LABORATORIO URBANO

Ultime notizie su Firenze Urbanistica

Firenze e la visione di città pubblica: esperti a confronto sull'urbanisticaConvegno l'11 febbraio organizzato dall'Ordine degli Architetti di Firenze, in collaborazione con Fondazione Architetti Firenze: dai dati Irpet sulle politiche abitative in città al recupero delle Mur ...

