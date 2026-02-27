Juve Primavera si lavora al rinnovo di Verde | il club bianconero vuole blindare il baby capitano

La Juventus sta negoziando il rinnovo del contratto di Verde, il capitano della squadra Primavera. Il club bianconero intende assicurarsi il giocatore, considerato un elemento chiave, mentre alcuni club europei hanno manifestato interesse per lui. La trattativa è in corso e mira a prolungare l’accordo attuale. Verde ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori grazie alle sue prestazioni.

