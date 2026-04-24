Le istituzioni hanno manifestato una forte mobilitazione, e anche il sindaco di una città ha espresso soddisfazione per il ripristino delle risorse destinate ai siti memoriali. La notizia è stata accolta con entusiasmo e rappresenta un intervento concreto in favore di questi luoghi. La decisione di rinnovare i fondi è stata comunicata ufficialmente e riguarda specifici interventi di manutenzione e conservazione.

Anche il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, esprime soddisfazione per la notizia del ripristino delle risorse per i siti memoriali. "Ho appreso con gioia dell’intenzione del Ministero della Cultura, Alessandro Giuli, di reintegrare i fondi per i cinque luoghi della memoria. Si tratta di una decisione necessaria e auspico anche che sia la conferma della volontà di continuare a sostenere i progetti e i programmi di valorizzazione di questi luoghi, tra cui appunto il nostro Campo Fossoli ". Prosegue il primo cittadino: "Questo risultato è il frutto della forte mobilitazione delle istituzioni, che ha visto la presidente della Fondazione Fossoli, Manuela Ghizzoni, in prima linea accanto al presidente della Regione, Michele de Pascale, dei territori e delle comunità che ne conoscono l’importanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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