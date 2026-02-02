Incendio delle baracche in via Po Bettati | Parma non può diventare una favelas nel silenzio delle istituzioni

Questa notte a Parma, le baracche in via Po sono state bruciate. Andrea Bettati della Lega critica le istituzioni, che secondo lui non fanno abbastanza per affrontare la situazione di marginalità. La devastazione ha scosso i residenti e riaperto il dibattito sul problema dei senza tetto e delle strutture di fortuna in città.

L'esponente della Lega. "Ci viveva un cittadino regolare, straniero con i documenti in regola, probabilmente una persona che lavora onestamente e vive dove può permettersi di pagare l'affitto ma è stato abbandonato" Dopo l'incendio delle baracche in via Po a Parma, nella nottata tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio a Parma Andrea Bettati della Lega di Parma prende posizione e denuncia una situazione di marginalità. "Il rogo di via Po ha squarciato il velo su una realtà che l'Amministrazione non può più far finta di non vedere. A pochi passi da ristoranti e sanità d'eccellenza, la giunta permette l'esistenza di favelas degne di Caracas dove si sopravvive tra le lamiere nell'indifferenza totale.

