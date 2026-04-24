Il 22 aprile, a Forte dei Marmi, sono stati coinvolti 111 soggetti in un'operazione contro abusivi e degrado. Tra questi, 22 sono considerati noti alle forze dell'ordine. Il sindaco ha disposto l’allontanamento di persone per mendicità molesta e attività commerciale svolta senza licenza, in un intervento volto a ripristinare l’ordine nel territorio. La operazione ha interessato diverse zone della località balneare.

? Cosa sapere Operazione a Forte dei Marmi il 22 aprile coinvolge 111 persone tra cui 22 noti.. Il sindaco dispone l'allontanamento per mendicità molesta e attività commerciale senza licenza.. Il vicequestore Roberto Malvestuto ha coordinato nella mattinata di ieri, 22 aprile, un’operazione straordinaria di controllo del territorio a Forte dei Marmi che ha coinvolto 111 persone tra cui 22 soggetti già noti alle autorità e 15 cittadini stranieri. L’intervento, nato per rispondere a diverse segnalazioni arrivate dai residenti, ha la sinergia tra la polizia municipale e il commissariato, con un raggio d’azione che non si è limitato al solo comune costiero ma ha toccato anche le strade di Pietrasanta e Seravezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte dei Marmi: blitz massiccio contro abusivi e degrado

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