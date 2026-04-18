Nei giorni scorsi, numerosi agenti delle forze dell’ordine hanno effettuato controlli su tutta l’area metropolitana di Bari. Sono stati impiegati numerosi uomini e mezzi per verificare diverse attività e situazioni sospette, con un’azione che ha coinvolto vaste zone della città e dei comuni limitrofi. L’intervento ha portato a numerose ispezioni e controlli, senza che siano stati comunicati dettagli sui risultati specifici.

Un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine ha investito Bari e la sua area metropolitana nei giorni scorsi, con l’obiettivo di colpire le illegalità diffuse attraverso un monitoraggio capillare del territorio. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha coordinato un’operazione su vasta scala che ha il coinvolgimento diretto delle Squadre di Intervento Operativo dell’XI Reggimento di Bari, concentrando i presidi sia nei centri abitati che nelle zone periferiche più sensibili. Il bilancio tecnico delle attività rivela un volume di verifiche estremamente elevato: sono stati effettuati circa 4.500 accertamenti presso le banche dati, mentre le pattuglie hanno identificato oltre 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, blitz massiccio dei Carabinieri: migliaia di controlli sul territorio

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