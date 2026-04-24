Formigine dice basta al fumo nelle aree gioco e nei luoghi sensibili

Il Comune di Formigine ha deciso di vietare il fumo nelle aree gioco e in altri luoghi sensibili della città. La misura mira a proteggere bambini e famiglie dall'esposizione al fumo passivo e a mantenere ambienti più salubri. La decisione è stata annunciata con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e di promuovere comportamenti più salutari tra i cittadini. La nuova ordinanza entrerà in vigore a breve.

Il Comune di Formigine compie un passo decisivo verso la tutela della salute pubblica e la valorizzazione degli spazi comuni. È entrata ufficialmente in vigore l'ordinanza che vieta il fumo di sigarette tradizionali e l'utilizzo di ogni prodotto contenente nicotina, incluse le sigarette.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Aree gioco nei parchi e nelle scuole: il Comune avvia 12 interventi di riqualificazioneGli interventi riguardano complessivamente 12 ambiti di intervento, di cui 7 nei parchi e nelle aree verdi cittadine e 5 all’interno di scuole... Il caso Cerignola in Prefettura: chiesti servizi straordinari di controllo e pattuglie nelle aree più sensibiliSu richiesta del sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, la Prefettura di Foggia ha convocato per oggi pomeriggio il...