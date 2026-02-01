Whole School Approach | corso di formazione MIM-ASviS per docenti di ogni ordine e grado iscrizioni entro il 15 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme all’ASviS lanciano un nuovo corso di formazione rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. L’obiettivo è insegnare come integrare la sostenibilità nel percorso scolastico. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio. Le scuole potranno così approfondire strategie e metodi per promuovere una cultura più attenta all’ambiente tra gli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) tornano a collaborare per offrire alle scuole un’opportunità formativa dedicata alla sostenibilità. Il corso si inserisce nel quadro delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottando la prospettiva del Whole School Approach. Il percorso formativo invita le comunità scolastiche a ripensarsi come contesti capaci di integrare in modo coerente e continuativo i temi della sostenibilità, non solo nei contenuti ma nei metodi e nelle pratiche educative. Per partecipare è necessario compilare il modulo online entro le ore 12:00 del 15 febbraio 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Whole School Approach

