Formazione del personale ATA | al via l’avviso pubblico per le scuole polo Moduli da 30 e 60 ore con 4 aree di competenza Scadenza 15 maggio per i progetti

È stato pubblicato un avviso pubblico rivolto alle scuole statali per la formazione del personale ATA. Il progetto prevede moduli di 30 e 60 ore suddivisi in quattro aree di competenza, con scadenza il 15 maggio per la presentazione dei progetti. L’iniziativa fa parte del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” e è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione del personale ATA delle scuole statali, nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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