Brera celebra il design | 12 coppie tra maestri e creativi d’eccellenza

Dal 21 al 26 aprile, Brera ospiterà la manifestazione Doppia Firma promossa dalla Fondazione Cologni, dedicata al design e all’artigianato italiano. L’evento vedrà la partecipazione di 12 coppie composte da maestri e creativi, con l’obiettivo di mettere in mostra le collaborazioni tra esperti di diverse discipline. La kermesse si svolgerà nel cuore storico del quartiere, offrendo uno spazio di confronto tra tradizione e innovazione.

Dal 21 al 26 aprile, il cuore pulsante di Brera ospiterà la nuova manifestazione di Fondazione Cologni intitolata Doppia Firma, un progetto che punta a far convergere l’ingegno del design contemporaneo con le antiche maestrie artigianali italiane. L’iniziativa si svolgerà all’interno della Casa degli Artisti, spazio caratterizzato da una forte vocazione internazionale e interdisciplinare, proponendo per questa edizione un percorso creativo ispirato al concetto storico del Grand Tour in Italia. L’evento vedrà la partecipazione di dodici coppie composte da designer di fama mondiale e maestri d’arte locali, i quali hanno lavorato insieme per trasformare materie prime tradizionali in oggetti di valore estetico e progettuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brera celebra il design: 12 coppie tra maestri e creativi d’eccellenza Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Fuorisalone 2026: SICIS porta a Brera “ELEMENTS”, un viaggio immersivo tra gioiello, design e tecnologiaIn occasione della Milano Design Week 2026, il Brera Design District si trasforma ancora una volta in un laboratorio creativo diffuso.