Forbidden fruit cancellato su Canale 5 | la decisione a sorpresa di Mediaset

Su Canale 5, la serie tv Forbidden Fruit è stata improvvisamente rimossa dal palinsesto. La produzione, che narra le vicende di Yildiz e Ender, ha registrato un pubblico quotidiano di circa 2 milioni di telespettatori. La decisione di Mediaset di cancellare lo show ha sorpreso molti, considerando l'interesse che aveva riscosso tra gli spettatori italiani.

Forbidden fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Yildiz e Ender collezionano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, la dizi turca è spesso oggetto di cambi di programmazione. In particolare, Mediaset ha deciso di cancellare l'appuntamento di Forbidden Fruit in programma venerdì 24 aprile sui teleschermi di Canale 5. I piani alti di Cologno Monzesse hanno preferito puntare sul Grande fratello vip, le cui vicende all'interno della casa stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico. Niente raddoppio in prima serata per Forbidden fruit com'era stato largamente anticipato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Forbidden fruit cancellato su Canale 5: la decisione a sorpresa di Mediaset Notizie correlate Cambio palinsesto Mediaset: Forbidden fruit cancellata in prime time su Canale 5Nuovo cambio di palinsesto Mediaset che interessa i fans della soap turca Forbidden fruit. Forbidden Fruit raddoppia su Canale 5: arriva una sorpresa per il pubblicoForbidden Fruit è tra le serie tv che stanno ottenendo più successo sui teleschermi di Canale 5. Altri aggiornamenti Si parla di: Apple corregge falla iOS: messaggi eliminati recuperabili da notifiche. Come Finisce Forbidden Fruit 3, anticipazioni ultima puntata | La vendetta di Halit su ?ahikaLe anticipazioni del finale di stagione di Forbidden Fruit 3: gli spoiler sulla vendetta di Halit su ?ahika e il futuro di Ender e Yildiz. ilsussidiario.net Forbidden Fruit, trame al 14/2: Ender viene creduta morta, il pc di Zehra viene violatoParallelamente, Zehra vivrà un momento drammatico quando il suo computer verrà violato e il suo libro completamente cancellato. Il suo sogno editoriale sembrerà andare in frantumi, ma Yigit riuscirà a ... it.blastingnews.com